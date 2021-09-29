Атака з повітря в Нігерії. Свідки кажуть про кілька десятків жертв серед цивільного населення

За словами очевидців, цитованих ЗМІ у вівторок, в результаті повітряного нальоту на місто на півночі країни, здійсненого в неділю нігерійськими військово-повітряними силами, було вбито до декількох десятків мирних жителів.

«У неділю два літаки скинули бомби на рибний ринок Дабан Масара», – сказав у телефонній розмові агентству Reuters чоловік, який попросив не називати його імені.

– На місці загинуло 50 осіб, в тому числі – мій друг, який був одружений три тижні, – додав чоловік.

Штраф за риболовлю?

Інший житель підкреслив в інтерв’ю Reuters, що вибух був помстою за риболовлю, незважаючи на заборону влади.

«Уряд вважає, що виручка від продажу риби використовується для фінансування Ісламської держави провінції Західна Африка (ISWAP), що відкололася від Фракції джихадистів Боко Харам», – сказав він.

Він стверджує, що після нападу бачив близько 60 тіл загиблих, зібраних в одному місці.

У своєму звіті місія ООН повідомила, що один з рибалок був убитий, а шестеро отримали поранення. У звіті немає інформації про десятки жертв авіанальотів.

Влада ухиляються від відповіді

Reuters нагадує, що в 2017 році під керівництвом президента Дональда Трампа Нігерія придбала кілька легких винищувачів A-29 Super Tucanos. Головна особливість цих машин – можливість зльоту і посадки в важкодоступній місцевості. Контракт на покупку цих літаків був заморожений за часів Барака Обами після авіаудару Нігерії по табору біженців, в результаті якого загинули щонайменше 170 осіб.

Агентство відзначає, що немає ніяких вказівок на використання недавно придбаних сучасних літаків, але, як воно стверджує, виключати також не можна. Незважаючи на численні заклики, влада Нігерії не відповіли на питання Рейтер про вибух в неділю.

У Нігерії, де армія і поліцейські підрозділи часто піддаються нападам з боку бойовиків західноафриканської Ісламської держави, повстання триває вже 12 років, в результаті чого загинуло більше 40 000 чоловік.