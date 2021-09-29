Атака с воздуха в Нигерии. Свидетели говорят о нескольких десятках жертв среди гражданского населения

По словам очевидцев, цитируемых СМИ во вторник, в результате воздушного налета на город на севере страны, осуществленного в воскресенье нигерийскими военно-воздушными силами, было убито до нескольких десятков мирных жителей.

«В воскресенье два самолета сбросили бомбы на рыбный рынок Дабан Масара», — сказал в телефонном разговоре агентству Reuters человек по имени Хусаини, попросивший не называть его имени.

— На месте погибло 50 человек, в том числе — мой друг, который был женат три недели, — добавил мужчина.

Штраф за рыбалку?

Другой житель подчеркнул в интервью Reuters, что взрыв был местью за рыбалку, несмотря на запрет властей.

«Правительство считает, что выручка от продажи рыбы используется для финансирования Исламского государства провинции Западная Африка (ISWAP), отколовшейся фракции джихадистов Боко Харам», — сказал он.

Он утверждает, что после нападения видел около 60 тел погибших, собранных в одном месте.

В своем отчете миссия ООН сообщила, что один из рыбаков был убит, а шестеро получили ранения. В отчете нет информации о десятках жертв авианалётов.

Власти уклоняются от ответа

Reuters напоминает, что в 2017 году под управлением президента Дональда Трампа Нигерия приобрела несколько легких истребителей A-29 Super Tucanos. Главная особенность этих машин — возможность взлета и посадки в труднопроходимой местности. Контракт на покупку этих самолетов был заморожен во времена Барака Обамы после авиаудара Нигерии по лагерю беженцев, в результате которого погибли по меньшей мере 170 человек.

Агентство отмечает, что нет никаких указаний на использование недавно приобретенных современных самолетов, но, как оно утверждает, исключать также нельзя. Несмотря на многочисленные призывы, власти Нигерии не ответили на вопросы Рейтер о взрыве в воскресенье.

В Нигерии, где армия и полицейские подразделения часто подвергаются нападениям со стороны боевиков западноафриканского Исламского государства, восстание продолжается уже 12 лет, в результате чего погибло более 40 000 человек.