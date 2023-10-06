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НідерландиТуризм

З 2024 року в Амстердамі буде найбільший у Європі туристичний податок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
З 2024 року в Амстердамі буде найбільший у Європі туристичний податок

Таким чином мерія розраховує боротися з наслідками надмірного туризму, а також зробити місто зручнішим для місцевих жителів, оскільки гроші підуть на підтримку чистоти вулиць та утримання інфраструктури.

2024 року в Амстердамі збільшать туристичний податок. Так, за середньої ціни готельного номера 175 євро податок буде збільшено з 15,25 до 21,80 євро за ніч на людину.

Податок для круїзних пасажирів, що ночують на своєму теплоході, а не в готелі, зросте з 8 до 11 євро за відвідувача.

Цього року в Амстердамі зареєстрували 20 мільйонів туристів, багато з яких провели у місті лише один день. Тому в уряді розглядають можливість у майбутньому запровадити плату для одноденних туристів, аналогічну тій, що планується у Венеції.

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