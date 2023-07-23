Туристи – пішли геть: популярне європейське місто запровадило заборону на цілий вид туризму

Ще одне місто вирішило оголосити заборону на цілий вид туризму — в Амстердамі місцева влада ухвалила радикальне рішення, заявивши: «Пішли геть!» – цілому виду туризму.

Муніципалітет Амстердама, столиці Нідерландів, заборонив стоянку великих круїзних лайнерів у центрі міста. Ціль заявлена прямо — зменшити кількість туристів. Також заявлено, що заборона – це «радикальне рішення, спрямоване на зниження кількості відвідувачів та забруднення довкілля».

“Великі кораблі не підходять для цілей сталого розвитку міста”, – як цитує іноземна преса, так заявили в муніципалітеті, закривши термінал круїзних суден на річці Ей, поряд із головним залізничним вокзалом Амстердама. Великі круїзні лайнери стали символом масового туризму, і заборона була прийнята переважною більшістю голосів у міській раді.

Нагадаємо, що цей був один з останніх заходів, вжитих для запобігання масовому туризму в столиці. До того муніципалітет заборонив куріння канабісу на вулицях у центрі Амстердама, а також муніципалітет попередив молодих британців, які хотіли влаштувати в місті хлопчак вчори також не приїжджати.

І ось круїзні лайнери стали черговою жертвою — правоцентристська партія D66, яка керує містом разом із соціал-демократами та захисниками довкілля, заявила в письмовій заяві: «Великі круїзні лайнери, які викликають забруднення, несумісні з цілями сталого розвитку нашого міста», – заявляють вони.