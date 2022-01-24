Туристку з Нідерландів заарештували за нацистське вітання в Освенцімі

Видання Esquire пише, що в Польщі туристку з Нідерландів було заарештовано за нацистське вітання біля воріт колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Інцидент стався вранці у неділю, 23 січня. Жінка 29 років, яка прибула з Нідерландів, фотографувалася біля воріт із написом Arbeit Macht Frei («Праця звільняє») та зображувала нацистські жести. Знімки робив її чоловік. За кілька годин пару затримали.

В результаті польська влада оштрафувала туристку після того, як вона визнала свою провину і пояснила, що намагалася пожартувати. Згідно з польським законодавством, публічна пропаганда фашизму суворо карається, аж до позбавлення волі на строк до двох років.