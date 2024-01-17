У Латвії заборонять курити особам молодше 20 років

З 2025 року в Латвії перестануть продавати тютюнові вироби та їх замінники (наприклад, вейпи) тим, хто молодший за 20 років. Поки що згідно із законом, тютюн можна купувати з 18 років, передає EuroPulse.

За куріння молоді люди віком до 20 років ризикують отримати штраф у розмірі до 15 євро. Аналогічний штраф передбачено за купівлю або зберігання тютюну та його замінників.

Продавців, у свою чергу, можуть оштрафувати на суму від 280 до 700 євро, а юридичну особу — від 700 до 7100 євро.

Нові правила також забороняють продавати “смачні” рідини для електронних сигарет. З 1 січня 2025 року на прилавках магазинів будуть лише рідини із запахом та смаком тютюну.

Куріння – поширена причина передчасної смертності у країнах ЄС, яка щороку забирає життя 700 тисяч людей. Країни вдаються до різних способів знизити кількість курців — наприклад, у Нідерландах планують заборонити сигарети з фільтром, а в Бельгії супермаркети з 2025 року перестануть продавати тютюнові вироби.