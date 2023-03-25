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НідерландиТуризм

Проблеми загострюються: найбільш завантажений аеропорт Європи скасовує тисячі рейсів на 2024 рік

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Проблеми загострюються: найбільш завантажений аеропорт Європи скасовує тисячі рейсів на 2024 рік

«Авіахаос», що зіпсував відпочинок безлічі європейських туристів у минулому літньому сезоні, загрожує триватиме в Європі як мінімум ще кілька років. Принаймні з наближенням літа проблеми явно загострюються: найзавантаженіший аеропорт Європи вже скасовує тисячі рейсів. Йдеться про аеропорт Амстердама Схіпол, який обмежує кількість міжнародних рейсів, що виконуються з аеропорту, причому торкаючись вже наступного 2024 року.

Згідно з заявою уряду Нідерландів, аеропорт скорочує щорічну кількість рейсів з 500 000 до 460 000. Щоправда, нинішній літній сезон обіцяють «помилувати»: скорочення набудуть чинності з листопада і вплинуть на графік зими 2023 року, а також на графік літа 2024 року. Офіційна причина – введення низки заходів щодо скорочення викидів вуглецю, а також зниження рівня шуму. Неофіційна – продовження кризи в авіагалузі.

Авіаперевізники вже розкритикували цей крок у спільній заяві, опублікованій KLM Group, easyJet, TUI, Delta та Corendon. Вони нагадали, що аеропорт Амстердама є одним із найбільш завантажених у Європі, поступаючись лише лондонському аеропорту Хітроу та паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

Втім, влада Нідерландів не єдина, хто скоротить рейси. Так, Lufthansa заявляє, що їй довелося «скоригувати свій літній графік польотів», і цього літа скасовано понад 34 000 рейсів. У керівництві перевізника відверто визнали основною проблемою на нестачу персоналу, яка нині впливає на авіаційну галузь. Частина рейсів також скасувала Wizz Air.

Нагадаємо, минулого року аеропорти Європи захлеснув хаос: масові скасування рейсів, величезні багатогодинні черги в аеропортах на виліт, у яких застрягають туристи, які бажають відлетіти на канікули. Криза в аеропортах була спровокована тим, що авіакомпанії та аеропорти за минулі 2 роки звільнили тисячі працівників, коли попит впав під час карантину, а потім щосили намагалися набрати і навчити їм заміну – заявляють експерти європейських ЗМІ.

Погіршували хаос і авіакомпанії — та ж згадана Lufthansa за даними німецьких ЗМІ, через брак персоналу скасовувала 900 рейсів по Німеччині та Європі у своїх хабах у Франкфурті та Мюнхені. «Скасування рейсів у липні торкається 5% рейсів у будні дні у п’ятницю, суботу та неділю», – йдеться у повідомленні. У Eurowings також скасовуються кілька сотень рейсів лише в липні, Swiss скоротить рейси в основному з Цюріха до Німеччини, але скасування торкнуться і міжнародних рейсів.

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