Наркотики, алкоголь і розпуста: Амстердам — місто з найгіршою репутацією в Європі

У столиці Нідерландів проживає близько 800 тисяч осіб, тоді як місто приймає майже 20 мільйонів туристів щорічно. Амстердам став буквально магнітом для тих, хто хоче побачити картини Рембрандта та Ван Гога, покататися на човнику знаменитими каналами, насолодитися різноманітністю архітектури та спробувати місцеві вафлі. Проте водночас Амстердам славиться нічними розвагами, кварталом „Червоних ліхтарів“ та місцевими „кав’ярнями“.

Хоча Амстердам і популярний, місцевим жителям стає все важче жити в місті з найгіршою репутацією в Європі, яке активно перетворюється на місце для виживання. Багато хто скаржиться на натовп туристів, які не поважають амстердамців. Все дійшло до того, що в місті розмістили рекламні вивіски з фотографіями місцевих жителів, нагадуючи, що це не просто туристичне місто, а й будинок.

Міська рада Амстердама навіть оголосила, що усуватиме туризм, який порушує спокій міста та створює невірні уявлення про столицю Нідерландів. Наприклад, у травні 2023 року було заборонено курити марихуану в кварталі „Червоних ліхтарів“, а в липні рада заборонила круїзним лайнерам заходити до центру міста.

Також було запущено кампанію stay-away (“тримайся якомога далі”), орієнтовану на британських чоловіків віком від 18 до 35 років, які приїжджають до Амстердама виключно за наркотиками, алкоголем та сексом.

Заступник мера Амстердама Соф’ян Мбаркі підкреслив, що туристам, як і раніше, раді, але тільки в тому випадку, якщо вони поводяться шанобливо і не створюють дискомфорту місцевим жителям.

Не лише столиця нічного життя

Амстердам — це не тільки квартал „Червоних ліхтарів“ та горезвісні „кав’ярні“. У місті багато музеїв, де можна побачити знамениті витвори мистецтва, а також архітектуру, красиві парки та, звичайно ж, незліченні канали, якими повільно пропливають човни.

Міська культура кафе, ресторанів і барів цікавіша, ніж багато хто звикли думати. Місцеві жителі вважають, що єдиний спосіб відчути справжній Амстердам — це відвідати старовинні браун-бари або коричневі кафе, які отримали свою назву від незмінних інтер’єрів коричневого кольору. Одним із найстаріших барів є Café de Druif, який обслуговує місцевих жителів вже близько 400 років.

Амстердам добре відомий як одне з найбільш дружніх до велосипедів міст. Загальна довжина велосипедних доріжок у місті становить 400 км. Велосипедна прогулянка Амстердамом дозволяє досліджувати його найпотаємніші куточки і побувати вдалині від натовпів туристів у центрі міста. Місцеві жителі рекомендують вирушити велосипедом у район NDSM Wharf, який раніше був верф’ю, а тепер став центром вуличного мистецтва. Тут збираються виконавці перформансів, вуличні художники та місцеві ремісники.

В Амстердамі також розташовано декілька музеїв світового рівня. Квитки в Rijksmuseum та Музей Ван Гога потрібно замовляти заздалегідь. Будинок-музей Ван Лун пропонує відвідувачам ознайомитись із виставкою сучасного мистецтва, розміщеною в будівлі 17-го століття. Про історію Амстердама можна дізнатися в Єврейському музеї та музеї Het Schip.

В Амстердамі налічується понад 30 парків та садів, де можна помилуватися різноманітними деревами та барвистими квітами. Лавки, доріжки, фонтани, скульптури, продавці морозива та вафель — все, що потрібно, щоб насолодитися цим чудовим місцем, яке зараз намагається вийти із тіні своєї репутації „гіршого міста“.