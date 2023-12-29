Всі розділи
ГоловнаНідерландиКраїни Європи страждають від повеней
НідерландиНімеччинаТуризм

Країни Європи страждають від повеней

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Країни Європи страждають від повеней

Ряд європейських країн страждають від повеней, спричинених сильними дощами та розливами річок.

Найскладніша ситуація — у Німеччині, де повені спостерігаються у різних регіонах країни. Так, від підтоплень страждає Ганновер, столиця Нижньої Саксонії. Під Бременом проводиться масова евакуація мешканців, оскільки у місцевій греблі утворилася тріщина та є ризик руйнування конструкції. У Дрездені річка Ельба піднялася на 6 м, вода загрожує історичному центру.

У сусідніх Нідерландах також зафіксовано підтоплення у східній частині країни. Сильно підвищився рівень води у річці Ейссел, уздовж берега встановлюють тимчасові греблі з мішків із піском.

А в Угорщині Дунай вийшов із берегів і підтопив Будапешт. Влада запровадила підвищений рівень метеонебезпеки, організовано вивіз автомобілів із парковок на набережних.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Заборона на селфі та рушники: найдивніші штрафи в Європі

Австрія
Зі збільшенням потоку туристів деякі популярні напрямки вжили заходів...

Названо дату запуску прикордонної системи для в’їзду/виїзду ЄС

ЄС
Названа точна дата запуску прикордонної системи для в'їзду/виїзду до...

Мальовниче чеське місто обрали новою різдвяною столицею Європи

Туризм
Друге за величиною місто Чехії Брно обрали різдвяною столицею...

Туристи обурені “грабіжницькими” цінами на різдвяних ярмарках у Європі цього року

Велика Британія
Різдвяні ярмарки по всій Європі цього року стали обурливо...

Європу попередили про величезний ризик терористичних атак в найближчі дні

ЄС
Європа може очікувати "величезного ризику терористичних атак" найближчими днями,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму