Країни Європи страждають від повеней

Ряд європейських країн страждають від повеней, спричинених сильними дощами та розливами річок.

Найскладніша ситуація — у Німеччині, де повені спостерігаються у різних регіонах країни. Так, від підтоплень страждає Ганновер, столиця Нижньої Саксонії. Під Бременом проводиться масова евакуація мешканців, оскільки у місцевій греблі утворилася тріщина та є ризик руйнування конструкції. У Дрездені річка Ельба піднялася на 6 м, вода загрожує історичному центру.

У сусідніх Нідерландах також зафіксовано підтоплення у східній частині країни. Сильно підвищився рівень води у річці Ейссел, уздовж берега встановлюють тимчасові греблі з мішків із піском.

А в Угорщині Дунай вийшов із берегів і підтопив Будапешт. Влада запровадила підвищений рівень метеонебезпеки, організовано вивіз автомобілів із парковок на набережних.