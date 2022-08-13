Амстердамський аеропорт виплатить пасажирам, що не відлетіли, сотні мільйонів євро компенсацій

Амстердамський аеропорт Схіпхол пообіцяв виплатити компенсацію тисячам пасажирів, які запізнилися на свої рейси через гігантські черги на контрольно-пропускних пунктах безпеки аеропорту.

Аеропорт заявив, що готовий сплатити рахунки, сума яких, за оцінками експертів, складе сотні мільйонів євро. Компенсація поширюється на пасажирів, які вчасно прибули в аеропорт на рейси в період з 23 квітня по 11 серпня 2022 року, але пропустили свої рейси через надмірно тривале очікування проходження контрольно-пропускних пунктів.

Схіпхол пообіцяв покрити різні витрати, включаючи доплати, пов’язані з перебронюванням рейсів, організацією альтернативних поїздок і витратами на проживання. Керівництво аеропорту поки не називає суму, в яку, на його очікування, обійдеться компенсаційна схема. Але прикинути можна. Число пасажирів, які запізнилися на рейси протягом трьох з половиною місяців, обчислюється тисячами, і якщо за компенсацією звернуться всі з них, одного мільйона Євро точно не вистачить.

«Багато людей справді з нетерпінням чекали своєї відпустки за кордоном, особливо після двох років COVID-19. Нам дуже шкода, що деякі люди пропустили свої рейси через довгі черги на контроль безпеки. Їм довелося пропустити всю чи частину своєї відпустки, і ми справді співчуємо їм», — прокоментував ситуацію виконавчий директор Schiphol Дік Беншоп.

Однак аеропорт не сам наважився на багатомільйонні втрати. Він діятиме лише після того, як наприкінці липня популярна телепрограма докладно висвітлила проблеми туристів. Редакція погрожувала подати позов проти Schiphol, якщо він не пообіцяє відшкодувати витрати, пов’язані з пропущеними рейсами.

Пасажири, які хочуть відшкодувати витрати, пов’язані з літнім хаосом в аеропорту, мають подати заяви до 30 вересня.