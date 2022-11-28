Всі розділи
ГоловнаНерухомістьНа Пхукеті злетіли ціни на оренду вілл
НерухомістьТаїландТуризм

На Пхукеті злетіли ціни на оренду вілл

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Пхукеті злетіли ціни на оренду вілл

На початок зими попит на оренду житла на популярному тропічному острові значно збільшився. Підтягуються туристи, які бажають провести тривалу відпустку чи просто приїхати на новорічні свята. Внаслідок ажіотажу – дефіцит пропозицій та зростання цін – все за законами ринку. Як повідомляють туристи, прийнятні варіанти складно підібрати навіть за умови укладання річного контракту.

У соцмережах виставлені на оренду у другу декаду листопада вілли представлені у широкому ціновому діапазоні. Об’єкти нерухомості розташовані у різних локаціях, серед яких Патонг, Ката, Камала.

Зокрема, оренду вілли в районі Банг Тао оцінено в 650 тис. бат на місяць. За ці гроші пропонують три спальні з ванними кімнатами, вітальню, обладнану кухню та басейн. Об’єкт доступний негайно.

Схожу за характеристиками віллу, але вже з чотирма спальнями, можна орендувати щомісячно за 250 тис. бат, а за контракту на рік – з розрахунку 150 тис. бат на місяць. За таких розцінок заявлені додаткові витрати на оплату води та електрики будуть практично непомітні.

Біля пляжу Най Харн здають віллу з трьома спальнями за 85 тис. бат на місяць відразу на весь рік із заселенням після новорічних канікул. Там же з кінця листопада є вілла з двома спальнями за 90 тис. бат при оренді мінімум на 3 місяці.

Літні пропозиції щодо віллів справді були дешевшими. Зокрема, у червні в районі Лаян об’єкт із трьома спальнями можна було зняти з місячною оплатою 50 тис. бат під час укладання контракту на рік. В описі – все необхідне для комфортного життя, включаючи очищення басейну та прибирання саду.

Широкий розкид вартості оренди серед апартаментів. Станом на кінець листопада об’єкти з однією спальнею можна зняти як за 18 тис., так і за 140 тис. бат на місяць – залежить від розташування та умов найму. Теж актуально і для квартир із двома спальнями. Наприклад, у районі Ката є пропозиції щодо контрактів від 3 місяців – за 28–80 тис. бат на місяць.

При укладанні договору на оренду, як правило, визначають депозит у розмірі 50–200% від місячної вартості, а також умови споживання води, електроенергії та допослуг.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму