У Шотландії безлюдний острів виставлений на продаж

Шотландський безлюдний острів Барлокко виставлений на продаж — покупець отримає унікальне місце зі своїми природними особливостями проживання за невелику суму.

Новому власнику острів коштуватиме 190 тисяч доларів — як повноцінне житло.

За інформацією New York Post, Барлокко розташований біля південного узбережжя Шотландії, а найближче місто Гейтхаус-оф-Флі знаходиться за дві години шляху на човні.

“Живописний райський куточок пашить зеленню і простягається приблизно на 10 гектарів. На Барлокко немає людей, будинків та споруд, але є гальковий пляж та багато роботи.

Затишний острів є домом для диких тварин та однією з найбільших колоній морських птахів у регіоні. Тут також росте низка рідкісних рослин, у тому числі ароматна орхідея”, – пише видання.

“Тут ви можете сховатися від шуму і суєти повсякденного життя і насолодитися тишею і спокоєм в оточенні красивих пейзажів. Гальковий пляж — ідеальне місце для знайомства з островом, купання в воді, що бадьорить, або пікніка на березі”, – сказав Аарон Едгар, співробітник агентства з нерухомості Galbraith Group, інтерв’ю New York Times.

За словами іншого агента Девіда Коррі, у зв’язку з тим, що острів рясніє флорою, фауною та природними формами рельєфу, земля є “дільницею особливого наукового інтересу”. Новому власнику непросто її забудовуватиме.

“Це значно обмежить можливість отримання дозволу на будівництво будь-якої постійної споруди чи житла. Єдиний варіант – автономні рішення, такі як сонячна енергія”, – сказав Коррі.

Незважаючи на можливі проблеми, компанія відзначає “високий попит” на шотландські острови і очікує на великий інтерес серед покупців.

“Ми бачимо високий попит з боку внутрішніх та міжнародних сторін на приватні острови, кілька об’єктів у Шотландії ми вже продали”, – додає Едгар.

Видання додає, що фірма раніше займалася продажем острова Літтл Росс площею 11,7 га, у 2017 році землю було продано за 400 тисяч доларів.