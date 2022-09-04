Всі розділи
ГоловнаГрузіяБіля узбережжя Батумі почали будувати острів і два півострова
ГрузіяТуризм

Біля узбережжя Батумі почали будувати острів і два півострова

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
Біля узбережжя Батумі почали будувати острів і два півострова

У Грузинському місті Батумі біля узбережжя Чорного моря розпочали будівництво архіпелагу з двох штучних півостровів та одного острова, як це вже зробило, наприклад, у Дубаї, де організують інфраструктуру, зокрема для відпочинку туристів. Повідомлення про це прес-служба грузинського уряду опублікувала на своєму сайті.

«Я сказав би, що сьогодні ми починаємо унікальний, сучасний проект. <…> Це проект, який складається із двох штучних півострівів. Тут буде збудовано також і один острів», — процитувала прес-служба кабміну прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

За його словами, на цих територіях потім створять розважальні, оздоровчі, спортивні, освітні, комерційні, житлові, туристичні напрямки.

На півострові та острові з’являться готелі на 500 номерів, а також торговельні та розважальні центри. Загальний обсяг інвестицій у проект становитиме $100 млн.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму