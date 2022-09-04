Біля узбережжя Батумі почали будувати острів і два півострова

У Грузинському місті Батумі біля узбережжя Чорного моря розпочали будівництво архіпелагу з двох штучних півостровів та одного острова, як це вже зробило, наприклад, у Дубаї, де організують інфраструктуру, зокрема для відпочинку туристів. Повідомлення про це прес-служба грузинського уряду опублікувала на своєму сайті.

«Я сказав би, що сьогодні ми починаємо унікальний, сучасний проект. <…> Це проект, який складається із двох штучних півострівів. Тут буде збудовано також і один острів», — процитувала прес-служба кабміну прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

За його словами, на цих територіях потім створять розважальні, оздоровчі, спортивні, освітні, комерційні, житлові, туристичні напрямки.

На півострові та острові з’являться готелі на 500 номерів, а також торговельні та розважальні центри. Загальний обсяг інвестицій у проект становитиме $100 млн.