Успішна місія марсохода Perseverance. Він взяв перший зразок зі скелі на Марсі

НАСА підтвердило, що його марсоходу вдалося пробурити одну з скель і взяти зразок, який в кінцевому підсумку буде протестований в лабораторії на Землі. Це будуть перші фрагменти Марса, доступні вченим в лабораторіях Землі, не рахуючи марсіанських метеоритів.

Дані, отримані космічним агентством США 1 вересня 2021 року зі марсохода Perseverance, і фотографії, отримані 4 вересня, показують, що буріння марсіанського каменю пройшло успішно. Наведено фотографії, на яких добре видно просвердлений отвір, а також фотографії ємності, в якій знаходиться зібраний зразок.

Камінь, а точніше валун, обраний для дослідження, отримав назву «Рошетт». Він розташований на гребені над дном кратера Езеро. Кратер має ударне походження і має діаметр менше 50 км. За припущеннями, цей кратер колись був озером глибиною до 250 метрів.

Це була друга спроба буріння, розпочата Perseverance. Перший проводився 8 серпня 2021 року і виявився невдалим. У той час зібраний матеріал був занадто рихлим і висипався з контейнера, в якому його пізніше повинні були доставити на Землю.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars

