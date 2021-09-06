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Успішна місія марсохода Perseverance. Він взяв перший зразок зі скелі на Марсі

Євгеній Подольський
PAP / EPA / NASA / JPL-Caltech HANDOUT

НАСА підтвердило, що його марсоходу вдалося пробурити одну з скель і взяти зразок, який в кінцевому підсумку буде протестований в лабораторії на Землі. Це будуть перші фрагменти Марса, доступні вченим в лабораторіях Землі, не рахуючи марсіанських метеоритів.

Дані, отримані космічним агентством США 1 вересня 2021 року зі марсохода Perseverance, і фотографії, отримані 4 вересня, показують, що буріння марсіанського каменю пройшло успішно. Наведено фотографії, на яких добре видно просвердлений отвір, а також фотографії ємності, в якій знаходиться зібраний зразок.

Камінь, а точніше валун, обраний для дослідження, отримав назву «Рошетт». Він розташований на гребені над дном кратера Езеро. Кратер має ударне походження і має діаметр менше 50 км. За припущеннями, цей кратер колись був озером глибиною до 250 метрів.

Це була друга спроба буріння, розпочата Perseverance. Перший проводився 8 серпня 2021 року і виявився невдалим. У той час зібраний матеріал був занадто рихлим і висипався з контейнера, в якому його пізніше повинні були доставити на Землю.

Для буріння марсохід використовує відповідну дриль, розташовану на кінці двометрового маніпулятора. Отримані зразки трохи товщі олівця. Після того, як матеріал зроблений, робиться фотографія, потім свердло, і контейнер вібрують протягом однієї секунди, повторюючи п’ять разів. Мета полягає в тому, щоб очистити край ємності від сміття. Після цього етапу контейнер знову фотографується.

У планах місії – подальші буріння. Очікується, що марсохід буде збирати близько 40 зразків в рік з загальною вагою близько одного кілограма, для чого новий зонд (з новим марсоходом) потім полетить, щоб взяти їх з поверхні Марса і доставити на Землю.

Місія марсохода Perseverance називається Mars 2020. Він був запущений із Землі 30 липня 2020 року і приземлився 18 лютого 2021 року. Доступно відео маневру посадки з камер на посадочній платформі і марсоході. Інші експерименти, що проводяться в рамках місії, включають польоти дронів, випробування виробництва кисню з марсіанської атмосфери, геологічні і метеорологічні дослідження і пошук потенційних ознак минулого біологічного життя на Червоній планеті.

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