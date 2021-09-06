Успешная миссия марсохода Perseverance. Он взял первый образец со скалы на Марсе

НАСА подтвердило, что его марсохода удалось пробурить одну из скал и взять образец, который в конечном итоге будет протестирован в лаборатории на Земле. Это будут первые фрагменты Марса, доступные ученым в лабораториях Земли, кроме марсианских метеоритов.

Данные, полученные космическим агентством США 1 сентября 2021 по марсохода Perseverance, и фотографии, полученные 4 сентября, показывают, что бурение марсианского камня прошло успешно. Приведены фотографии, на которых хорошо видно просверлено отверстие, а также фотографии емкости, в которой находится собранный образец.

Камень, а точнее камень, выбранный для исследования, получивший название «Рошетт». Он расположен на гребне над дном кратера езеро. Кратер имеет ударное происхождение и имеет диаметр менее 50 км. По предположениям, этот кратер когда был озером глубиной до 250 метров.

Это была вторая попытка бурения, начатая Perseverance. Первый проводился 8 августа 2021 и оказался неудачным. В то время собранный материал был слишком рыхлым и высыпался из контейнера, в котором его позже должны были доставить на Землю.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021

Для бурения марсоход использует соответствующую дрель, расположенную на конце двухметрового манипулятора. Полученные образцы немного толще карандаша. После того, как материал сделан, делается фотография, потом сверло, и контейнер вибрируют в течение одной секунды, повторяя пять раз. Цель состоит в том, чтобы очистить край емкости от мусора. После этого этапа контейнер снова фотографируется.

В планах миссии — дальнейшие бурения. Ожидается, что марсоход будет собирать около 40 образцов в год с общим весом около одного килограмма, для чего новый зонд (с новым марсоходом) потом полетит, чтобы взять их с поверхности Марса и доставить на Землю.

Миссия марсохода Perseverance называется Mars 2020 Он был запущен с Земли 30 июля 2020 и приземлился 18 февраля 2021. Доступно видео маневра посадки с камер на посадочной платформе и марсоходе. Другие эксперименты, проводимые в рамках миссии, включают полеты беспилотников, испытания производства кислорода из марсианской атмосферы, геологические и метеорологические исследования и поиск потенциальных признаков прошлого биологической жизни на Красной планете.