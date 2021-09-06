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Успешная миссия марсохода Perseverance. Он взял первый образец со скалы на Марсе

Евгений Подольский
PAP / EPA / NASA / JPL-Caltech HANDOUT

НАСА подтвердило, что его марсохода удалось пробурить одну из скал и взять образец, который в конечном итоге будет протестирован в лаборатории на Земле. Это будут первые фрагменты Марса, доступные ученым в лабораториях Земли, кроме марсианских метеоритов.

Данные, полученные космическим агентством США 1 сентября 2021 по марсохода Perseverance, и фотографии, полученные 4 сентября, показывают, что бурение марсианского камня прошло успешно. Приведены фотографии, на которых хорошо видно просверлено отверстие, а также фотографии емкости, в которой находится собранный образец.

Камень, а точнее камень, выбранный для исследования, получивший название «Рошетт». Он расположен на гребне над дном кратера езеро. Кратер имеет ударное происхождение и имеет диаметр менее 50 км. По предположениям, этот кратер когда был озером глубиной до 250 метров.

Это была вторая попытка бурения, начатая Perseverance. Первый проводился 8 августа 2021 и оказался неудачным. В то время собранный материал был слишком рыхлым и высыпался из контейнера, в котором его позже должны были доставить на Землю.

Для бурения марсоход использует соответствующую дрель, расположенную на конце двухметрового манипулятора. Полученные образцы немного толще карандаша. После того, как материал сделан, делается фотография, потом сверло, и контейнер вибрируют в течение одной секунды, повторяя пять раз. Цель состоит в том, чтобы очистить край емкости от мусора. После этого этапа контейнер снова фотографируется.

В планах миссии — дальнейшие бурения. Ожидается, что марсоход будет собирать около 40 образцов в год с общим весом около одного килограмма, для чего новый зонд (с новым марсоходом) потом полетит, чтобы взять их с поверхности Марса и доставить на Землю.

Миссия марсохода Perseverance называется Mars 2020 Он был запущен с Земли 30 июля 2020 и приземлился 18 февраля 2021. Доступно видео маневра посадки с камер на посадочной платформе и марсоходе. Другие эксперименты, проводимые в рамках миссии, включают полеты беспилотников, испытания производства кислорода из марсианской атмосферы, геологические и метеорологические исследования и поиск потенциальных признаков прошлого биологической жизни на Красной планете.

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