Успешная миссия марсохода Perseverance. Он взял первый образец со скалы на Марсе

НАСА подтвердило, что его марсохода удалось пробурить одну из скал и взять образец, который в конечном итоге будет протестирован в лаборатории на Земле. Это будут первые фрагменты Марса, доступные ученым в лабораториях Земли, кроме марсианских метеоритов.

Данные, полученные космическим агентством США 1 сентября 2021 по марсохода Perseverance, и фотографии, полученные 4 сентября, показывают, что бурение марсианского камня прошло успешно. Приведены фотографии, на которых хорошо видно просверлено отверстие, а также фотографии емкости, в которой находится собранный образец.

Камень, а точнее камень, выбранный для исследования, получивший название «Рошетт». Он расположен на гребне над дном кратера езеро. Кратер имеет ударное происхождение и имеет диаметр менее 50 км. По предположениям, этот кратер когда был озером глубиной до 250 метров.

Это была вторая попытка бурения, начатая Perseverance. Первый проводился 8 августа 2021 и оказался неудачным. В то время собранный материал был слишком рыхлым и высыпался из контейнера, в котором его позже должны были доставить на Землю.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021