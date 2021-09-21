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Стало известно почему на Марсе исчезла вода

Глеб Парфененко
Стало известно почему на Марсе исчезла вода

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, почему на Марсе исчезла вода.

Ученые сходятся во мнении, что ранее на Марсе было много воды. Но теперь поверхность планеты полностью высохла. Исследователи выдвинули множество гипотез о причинах этого явления.

Авторы новой работы утверждают, что нашли главный фактор. По их мнению, Марс слишком мал, чтобы удерживать большое количество воды.

Судьба Марса была решена с самого начала. Вероятно, существует порог требований к размеру скалистых планет, чтобы содержать достаточно воды для поддержания жизни и тектоники плит, а Марс недостаточно мощный.

Авторы новой работы изучали стабильные изотопы калия: он использовался как индикатор для более летучих соединений, таких как вода. Они также оценили уровень калия в 20 марсианских метеоритах, которые они нашли на Земле.

В результате оказалось, что Красная планета потеряла больше калия и других летучих веществ, чем Земля во время своего образования, но сохранила больше летучих элементов, чем Луна.

Исследователи обнаружили связь между количеством летучих элементов и массой космического тела. И они заявили, что для каменистых планет существует порог массы, чтобы они могли удерживать жидкую воду. Такие планеты должны быть больше Марса.

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