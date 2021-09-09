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Наука

Спрацювала димова сигналізація в російському модулі Міжнародної космічної станції

Гліб Парфененко
Спрацювала димова сигналізація в російському модулі Міжнародної космічної станції

У модулі “Зірка” Міжнародної космічної станції були виявлені дим і запах горілого пластику, але Роскосмос запевнив, що екіпаж у безпеці, а космонавтів готують до виходу у відкритий космос.

Сигнал тривоги спрацював, коли батареї були автоматично перезаряджені рано вранці, уточнили в Роскосмосі. Для видалення можливого забруднення димом використовувався атмосферний фільтр.

“Всі системи функціонують нормально”, – запевнили в Роскосмосі.

За словами астронавта Тома Песке, запах диму досяг американського сегменту станції.

Це ще один інцидент на Міжнародній космічній станції. В кінці серпня компанія, відповідальна за обслуговування російського сегмента, заявила, що його стан викликає побоювання, а термін служби 80% систем добігає кінця.

На початку року в модулі “Зірка” російського сегмента МКС були виявлені тріщини. Вони були заповнені в березні, після чого на станцію було доставлено спеціальне обладнання, щоб космонавти могли перевірити наявність прихованих тріщин.

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