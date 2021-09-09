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Сработала дымовая сигнализация в российском модуле Международной космической станции

Глеб Парфененко
Сработала дымовая сигнализация в российском модуле Международной космической станции

В модуле «Звезда» Международной космической станции были обнаружены дым и запах горелого пластика, но Роскосмос заверил, что экипаж в безопасности, а космонавтов готовят к выходу в открытый космос.

Сигнал тревоги сработал, когда батареи были автоматически перезаряжены рано утром, уточнили в Роскосмосе. Для удаления возможного загрязнения дымом использовался атмосферный фильтр.

«Все системы функционируют нормально», — заверили в Роскосмосе.

По словам астронавта Тома Песке, запах дыма достиг американского сегмента станции.

Это еще один инцидент на Международной космической станции. В конце августа компания, ответственная за обслуживание российского сегмента, заявила, что его состояние вызывает опасения, а срок службы 80% систем подходит к концу.

В начале года в модуле «Звезда» российского сегмента МКС были обнаружены трещины. Они были заполнены в марте, после чего на станцию ​​был доставлен специальное оборудование, чтобы космонавты могли проверить наличие скрытых трещин.

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