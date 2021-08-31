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Наука

Астронавти виявили тріщини на Міжнародній космічній станції

Гліб Парфененко
Астронавти виявили тріщини на Міжнародній космічній станції

Російські астронавти виявили нові тріщини в одному із сегментів Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє Reuters.

“У модулі” Зоря “подекуди були виявлені поверхневі тріщини, – сказав РІА Новини головний інженер ракетно-космічної корпорації “Енергія” Володимир Соловйов.

“Це погано і свідчить про те, що тріщини з часом почнуть поширюватися”, – додав він, але не уточнив, чи тріщини витікають з повітря.

Соловйов раніше заявляв, що більша частина обладнання МКС застаріває, і попереджав про «лавину» пошкоджень після 2025 року.

Останнім часом на МКС сталася серія інцидентів.

Збій програмного забезпечення і можлива відсутність уваги людини вивели станцію з-під контролю. Двигуни нового модуля «Наука» раптово запустилися через кілька годин після стикування, і вся станція змінила курс з екіпажем з семи чоловік. Минулого місяця Роскосмос також повідомив про падіння тиску в модулі «Звезда» з-за витоку повітря. У ньому живуть космонавти.

Роскосмос заявив, що братиме участь в МКС до 2024 року, і країна готова продовжити термін експлуатації станції.

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