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Наука

Серія потужних афтершоків вразили Тайвань після сильного землетрусу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Серія потужних афтершоків вразили Тайвань після сильного землетрусу

Афтершоки вразили південно-східний Тайвань, зокрема один магнітудою 5,5 відчувався в столиці Тайбеї, повідомило агентство Франс Прес, уточнивши, що він стався через день після сильного землетрусу, внаслідок якого загинула одна людина і близько 150 отримали поранення.

Останній землетрус стався о 10:00 за місцевим часом (02:00 GMT) за 66 км на південь від прибережного міста Хуалієн і на глибині 13 км, повідомив Геофізичний інститут США.

За його даними, його магнітуда становила 5,5, тоді як метеорологічне агентство Тайваню визначило його як 5,9.

Серію підземних поштовхів було зафіксовано у суботу на південному сході Тайваню – у сільській, не дуже густонаселеній місцевості. Найпотужніший – магнітудою 6,9 – був зафіксований вчора вдень. Він зруйнував дороги та будинки в місті Юлі і забрав життя щонайменше одної людини. Рятувальники витягли з залишків будівлі ще чотирьох людей. За даними влади, загалом 146 людей отримали поранення.

Землетруси на Тайвані відбуваються часто і здебільшого завдають незначних збитків, але історія острова знає і смертоносні катастрофи.

У 2018 році в курортному місті Хуалієн стався землетрус магнітудою 6,4, який забрав життя 17 осіб і поранив майже 300 осіб. Найбільш смертоносний землетрус, зареєстрований на Тайвані, магнітудою 7,6, стався у вересні 1999 р. Тоді загинуло понад 2400 людей.

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