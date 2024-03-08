Минулий лютий став найтеплішим на планеті за всю історію метеоспостережень

Європейська служба моніторингу Copernicus повідомила, що лютий 2024 став найтеплішим у світі за всю історію метеоспостережень.

За даними синоптиків, середня температура повітря в лютому склала +13.54°C, що на 0.81 градуса вище за середнє значення за період з 1991 по 2020 рік і на 0.12 градуса вище за середню температуру в лютому 2016 року — попереднього рекорду.

Уточнюється, що лютий 2024 став дев’ятим поспіль місяцем, температура якого перевищила погодні рекорди.

У середньому по Європі температура минулого місяця була на три градуси вищою, ніж зазвичай. Також тепліше було в деяких районах Північної Америки, більшій частині Південної Америки, Африки та західних районах Австралії.