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Наука

Минулий лютий став найтеплішим на планеті за всю історію метеоспостережень

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Минулий лютий став найтеплішим на планеті за всю історію метеоспостережень
Photo by Ilona Frey on Unsplash

Європейська служба моніторингу Copernicus повідомила, що лютий 2024 став найтеплішим у світі за всю історію метеоспостережень.

За даними синоптиків, середня температура повітря в лютому склала +13.54°C, що на 0.81 градуса вище за середнє значення за період з 1991 по 2020 рік і на 0.12 градуса вище за середню температуру в лютому 2016 року — попереднього рекорду.

Уточнюється, що лютий 2024 став дев’ятим поспіль місяцем, температура якого перевищила погодні рекорди.

У середньому по Європі температура минулого місяця була на три градуси вищою, ніж зазвичай. Також тепліше було в деяких районах Північної Америки, більшій частині Південної Америки, Африки та західних районах Австралії.

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