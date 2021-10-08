Google і Facebook проклали потужний підводний кабель між Нью-Йорком і Європою

Google і Facebook проклали тисячі кілометрів оптичних волокон, що з’єднують континенти зі дном океану, щоб забезпечити глобальний доступ до Інтернету.

Обидві компанії часто співпрацюють з консорціумом з п’яти інших компаній в галузі будівництва підводних волоконно-оптичних мереж. У Google також є п’ять власних реалізацій.

Google інвестує в цілому 19 морських кабельних проектів по всьому світу. У свою чергу, Facebook брав участь у прокладанні двох діючих сьогодні оптичних волокон, а в даний час бере участь ще в п’яти проектах з реалізації підводних кабелів.

Весь процес починається зі складання карти траси кабелю. Джейн Стоуелл, фахівець зі стратегічних переговорів в Global Infrastructure for Google, повідомила що визначення правильного способу прокладки підводного кабелю займає до року.

Facebook проводить батиметричні і геофізичні дослідження уздовж запланованого маршруту, що дозволяє спланувати оптимальне розташування кабелю з точністю до одного метра, – повідомляє представник компанії.

Для збору інформації, необхідної для планування маршруту, судна, оснащені гідролокаторами для картування морського дна, відправляються в океан. Підрозділи перевіряють маршрут на наявність небезпек, таких як морські течії, підводні зсуви, що не розірвані боєприпаси або морські міни.

«Морський кабель, прокладений на дні, товщиною з садовий шланг», – пояснює Стоуелл.

Оптичні волокна обгорнуті мідної оболонкою, що забезпечує пропускання струму. – На наступному етапі додається кришка з пластика і стали, щоб підвищити водонепроникність кабелю і стійкість до несприятливих підводних явищ, таким як сильні течії, землетрусу або удари рибальських траулерів, – додає експерт Google.

При виробництві кабелю 2Africa, прокладеного Facebook, замість міді використовувався алюміній. Це дозволило знизити виробничі витрати при розширенні асортименту оптичного волокна. 2Афріка повинна бути розташована навколо Африки. Його довжина складе 37 тисяч. км – трохи менше окружності Землі.

Коли маршрут прокладки кабелю вже опрацьований і саме оптичне волокно готове, починається етап завантаження кабелю на судна, які використовуються для прокладки кабелів по дну.

У технологічній галузі для прокладки кабелю по морському дну використовують 50-55 судів. Екіпаж одного такого корабля – до 100 осіб. Сам процес навантаження кабелю на корабель може зайняти до чотирьох тижнів, пояснює Стоуелл.

Для управління судами, що реалізують проекти Facebook, потрібно від 30 до 50 членів екіпажу.

Процес розмотування кабелю починається з виходу корабля з порту. При роботі в більш глибоких водах спеціальним плугом на морському дні викопується траншея, в яку потім укладається оптичне волокно.

Коли корабель йде далі, кабель покривається природним рухом води, – пояснює експерт. – Океанський плуг мало чим відрізняється від того, що використовують фермери, за винятком, може бути, того, що він набагато більше свого плуга. Океанський плуг – це висота двоповерхового будинку, вказує Стоунволл і додає, що підводний плуг використовується тільки на глибині 1,5 тисячі метрів.

– На глибині менше 1,5 тис. метрів кабель може бути пошкоджений іншими морськими судами. Він зазначає, що найбільш поширеними з них є мережі, випущені траулерами, і якоря, скинуті з судів під час штормів.

У більш глибоких районах океанів і морів підводне оптичне волокно буде менш вразливим для небезпек, тому не вимагає додаткових глибоководних робіт або посилення його структури.

Кабелі, прокладені на великі відстані, забезпечені підсилювачами, розміщеними через кожні 100 км кабелю. Вони дозволяють посилювати сигнал і підтримувати потік даних.

– Хоча для виробництва оптичних волокон використовується найчистіше в світі скло, на великих відстанях інтенсивність світлового променя починає слабшати, – говорить експерт. Підсилювачі допомагають відновити первинну інтенсивність світлового променя.

Для утримання троса на плаву використовуються спеціальні буї. Про правильне розташування оптичного волокна піклуються водолази і екіпажі водних мотоциклів і невеликих човнів.

На завершальному етапі робіт оптоволокно витягується на берег і поміщається в спеціально підготовлену траншею, що вела до люка на березі. Він веде до резервуару, де морський кабель з’єднується з наземним кабелем, який, в свою чергу, веде до наземної станції.

Очікується, що оптичне волокно Грейс Хоппер, яка досягла узбережжя Великобританії, буде передавати 340 терабайт даних в секунду. – Це означає, що 17,5 мільйона чоловік зможуть одночасно дивитися фільм в потокових сервісах якості 4K, – пояснює Стоуелл.