Это была прокладка мощного подводного кабеля Google между Нью-Йорком и Европой

Google и Facebook проложили тысячи километров оптических волокон, соединяющих континенты со дном океана, чтобы обеспечить глобальный доступ к Интернету.

Подводное судно-кабелеукладчик проплывает мимо айсбергов во время проекта создания волоконно-оптической линии связи между Канадой, Гренландией и Исландией.

Обе компании часто сотрудничают с консорциумом из пяти других компаний в области строительства подводных волоконно-оптических сетей. У Google также есть пять собственных реализаций.

Google инвестирует в общей сложности 19 морских кабельных проектов по всему миру. В свою очередь, Facebook участвовал в прокладке двух действующих сегодня оптических волокон, а в настоящее время участвует еще в пяти проектах по реализации подводных кабелей.

Весь процесс начинается с составления карты трассы кабеля. Джейн Стоуэлл, специалист по стратегическим переговорам в Global Infrastructure for Google, сообщила Insider, что определение правильного способа прокладки подводного кабеля занимает до года.

Facebook проводит батиметрические и геофизические исследования вдоль запланированного маршрута, что позволяет спланировать оптимальное расположение кабеля с точностью до одного метра, — сообщает представитель компании.

Для сбора информации, необходимой для планирования маршрута, суда, оснащенные гидролокаторами для картирования морского дна, отправляются в океан. Подразделения проверяют маршрут на наличие опасностей, таких как морские течения, подводные оползни, неразорвавшиеся боеприпасы или морские мины.

«Морской кабель, проложенный на дне, толщиной с садовый шланг», — объясняет Стоуэлл.

Оптические волокна обернуты медной оболочкой, обеспечивающей пропускание тока . — На следующем этапе добавляется крышка из пластика и стали, чтобы повысить водонепроницаемость кабеля и устойчивость к неблагоприятным подводным явлениям, таким как сильные течения, землетрясения или удары рыболовных траулеров, — добавляет эксперт Google.

При производстве кабеля 2Africa, проложенного Facebook, вместо меди использовался алюминий. Это позволило снизить производственные затраты при расширении ассортимента оптического волокна. 2Африка должна быть расположена вокруг Африки. Его длина составит 37 тысяч. км — чуть меньше окружности Земли.

Когда маршрут прокладки кабеля уже проработан и само оптическое волокно готово, начинается этап загрузки кабеля на суда, используемые для прокладки кабелей по дну.

В технологической отрасли для прокладки кабеля по морскому дну используют 50-55 судов . Экипаж одного такого корабля — до 100 человек. Сам процесс погрузки кабеля на корабль может занять до четырех недель, объясняет Стоуэлл.

Для управления судами, реализующими проекты Facebook, требуется от 30 до 50 членов экипажа.

Процесс разматывания кабеля начинается с выхода корабля из порта. При работе в более глубоких водах специальным плугом на морском дне выкапывается траншея, в которую затем укладывается оптическое волокно.

Когда корабль идет дальше, кабель покрывается естественным движением воды, — поясняет эксперт. — Океанский плуг мало чем отличается от того, что используют фермеры, за исключением, может быть, того, что он намного больше своего плуга. Океанский плуг — это высота двухэтажного здания, указывает Стоунволл и добавляет, что подводный плуг используется только на глубине 1,5 тысячи метров. м.

— На глубине менее 1,5 тыс. Человек. кабель может быть поврежден другими морскими судами. Он отмечает, что наиболее распространенными из них являются сети, выпущенные траулерами, и якоря, сброшенные с судов во время штормов .

В более глубоких районах океанов и морей подводное оптическое волокно менее уязвимо для опасностей, поэтому не требует дополнительных глубоководных работ или усиления его структуры.

Кабели, проложенные на большие расстояния, снабжены усилителями, размещенными через каждые 100 км кабеля. Они позволяют усиливать сигнал и поддерживать поток данных.

— Хотя для производства оптических волокон используется самое чистое в мире стекло, на больших расстояниях интенсивность светового луча начинает ослабевать, — говорит эксперт. Усилители помогают восстановить первоначальную интенсивность светового луча.

Для удержания троса на плаву используются специальные буи. О правильном расположении оптического волокна заботятся водолазы и экипажи водных мотоциклов и небольших лодок.

На завершающем этапе работ оптоволокно вытягивается на берег и помещается в специально подготовленную траншею, ведущую к люку на берегу. Он ведет к резервуару, где морской кабель соединяется с наземным кабелем, который, в свою очередь, ведет к наземной станции.

Ожидается, что оптическое волокно Грейс Хоппер, достигшее побережья Великобритании, будет передавать 340 терабайт данных в секунду . — Это означает, что 17,5 миллиона человек смогут одновременно смотреть фильм в потоковых сервисах качества 4K, — поясняет Стоуэлл.