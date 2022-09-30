Експерти розповіли, чому літак залишає білі сліди в небі

Незважаючи на те, що люди подорожують літаком уже більше століття, пристрій повітряних кораблів та механізм їх роботи зрозумілий далеко не кожному. Наприклад, багато людей запитують – чому літак залишає білі сліди в небі. Докладніше про це – у матеріалі “ДІП“.

Люди, які дбають про екологію, але не обізнані про те, як працюють літаки, впевнені, що білий слід у небі – це шкідливі вихлопи двигунів повітряного судна. Частка правди в цьому є, але все ж таки основну частину “білої смуги” становлять не вони.

Насправді слід від літака в небі – це конденсаційний або інверсійний слід. Він виникає під час польоту у верхньому шарі тропосфери на висоті 8-10 км, коли температура за бортом тримається на рівні -40-50 градусів за Цельсієм.

Коли літак спалює авіаційне паливо, у повітря проникають найдрібніші нагріті частинки, навколо яких відразу конденсується холодна волога з повітря. Величезна кількість частинок разом із колосальною швидкістю авіалайнера, з якою нагріте повітря викидається з турбін літака, роблять так, що конденсат трансформується в кристалики льоду. Завдяки цьому і утворюється біла смуга, що прямує небом за літаком.

Іншими словами, це штучна хмара, створена турбореактивними двигунами.

Що цікаво, якщо повітря вологе, а літак летить високо, чіткий білий слід на небі може розтягнутися на десятки і навіть сотні кілометрів. Якщо ж повітря сухе і вологи недостатньо, сліду майже не видно.