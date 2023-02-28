Один з найбільших лоукостерів Європи, компанія Wizz Air зупиняє польоти до Молдови та з країни.

У прес-службі компанії заявили, що це “важке, але відповідальне рішення”, яке пов’язане з “останніми подіями” у Молдові та з “хоч і не стовідсотковим, але високим ризиком у повітряному просторі країни”.

Про які події та ризики йдеться, не уточнюється. Після початку війни Росії з Україною на території Молдови неодноразово знаходили уламки ракет.

“Компанія Wizz Air уважно стежить за ситуацією з безпекою в Молдові і перебуває у постійному контакті з місцевими та міжнародними органами влади, а також агентствами для забезпечення найвищого рівня безпеки та надійності польотів. Безпека пасажирів та екіпажу залишається пріоритетом номер один для Wizz Air, але в Внаслідок останніх подій у Молдові та високого, нехай і не стовідсотково можливого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня”, – заявили в авіакомпанії.

Інформацію підтверджують на сайті управління цивільної авіації Молдови.

Раніше ми писали, що Молдова закрила свій повітряний простір та скасувала всі авіарейси