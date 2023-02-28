Всі розділи
ГоловнаМолдоваОдин з найбільших лоукостерів Європи, компанія Wizz Air зупиняє польоти до Молдови...
МолдоваТуризм

Один з найбільших лоукостерів Європи, компанія Wizz Air зупиняє польоти до Молдови та з країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Один з найбільших лоукостерів Європи, компанія Wizz Air зупиняє польоти до Молдови та з країни.

У прес-службі компанії заявили, що це “важке, але відповідальне рішення”, яке пов’язане з “останніми подіями” у Молдові та з “хоч і не стовідсотковим, але високим ризиком у повітряному просторі країни”.

Про які події та ризики йдеться, не уточнюється. Після початку війни Росії з Україною на території Молдови неодноразово знаходили уламки ракет.

“Компанія Wizz Air уважно стежить за ситуацією з безпекою в Молдові і перебуває у постійному контакті з місцевими та міжнародними органами влади, а також агентствами для забезпечення найвищого рівня безпеки та надійності польотів. Безпека пасажирів та екіпажу залишається пріоритетом номер один для Wizz Air, але в Внаслідок останніх подій у Молдові та високого, нехай і не стовідсотково можливого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня”, – заявили в авіакомпанії.

Інформацію підтверджують на сайті управління цивільної авіації Молдови.

Раніше ми писали, що Молдова закрила свій повітряний простір та скасувала всі авіарейси

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму