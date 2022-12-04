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ВООЗ: Надії на закінчення пандемії COVID-19 не справдилися

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ВООЗ: Надії на закінчення пандемії COVID-19 не справдилися

Надії Всесвітньої організації охорони здоров’я на закінчення надзвичайної фази пандемії COVID-19 не справдилися. Про це розповів голова організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, пандемія не закінчилася, хоч на це сподівалися у ВООЗ. Він підкреслив, що все ще є умови, що сприяють появі нових штамів коронавірусу, які можуть бути важливим фактором смертності.

Нагадаємо, раніше керівник ВООЗ заявляв, що смертність від коронавірусу у світі з лютого поточного року знизилася майже на 90% і що кінець пандемії COVID-19 близький.

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