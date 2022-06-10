У Мексиці підвісний міст із людьми впав під час церемонії його відкриття

Як повідомляє El Pais, у місті Куернавака у Мексиці підвісний міст обрушився під час урочистої церемонії його відкриття.

В результаті постраждали близько двох десятків людей, зокрема голова міської адміністрації. З них 12 поранених було госпіталізовано з переломами та травмами, двоє перебувають у тяжкому стані.

Видання пише, що підвісний міст обрушився якраз у той момент, коли на ньому опинилися мер міста Куернавака Хуліо Уріостегі, його дружина, чиновники та місцеві жителі.

На місце події прибули медики та рятувальники. Причини того, що сталося, поки що не називаються, але в мерії міста припускають, що міст обрушився тому, що відвідувачі почали на ньому стрибати.