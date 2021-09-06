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Ціни в готелях Мексиканського курорта Канкун впали майже на половину

Євгеній Подольський

Хоча в цьому році готельний бізнес в мексиканському Канкуні в значній мірі відновився, вартість номерів у готелях знизилася майже вдвічі в порівнянні з 2019 роком. Проте, готельєри зберігають оптимізм, сподіваючись, що менша кількість обмежень на міжнародні поїздки зможе компенсувати зниження цін.

За словами Роберто Синтрона, президента Асоціації готелів Канкуна, Пуерто-Морелоса і Ісла-Мухерес, вартість номерів у готелях знизилася в середньому на 55%, але, оскільки уряд залишив напрямки відкритими, це дозволило їм по заповнюваності наблизитися до рівня, що передує пандемії.

Одним з найбільш важливих ринків для цього відновлення були Сполучені Штати, кількість рейсів з яких вже перевершила кількість рейсів в пункт призначення в 2019 році. Рада з розвитку туризму Кінтана-Роо повідомив, що в 2019 році міжнародний аеропорт Канкуна здійснював 38 рейсів з США щодня, а в цьому році їх кількість збільшилася до 47.

З іншого боку, кількість прибулих американських туристів в порівнянні з 2019 роком ще не досягнуто, але вже дуже близько. Цього року Канкун прийняв 2 077 143 американських туристів, в той час як в 2019 році їх було 2 146 633.

Тепер очікується, що такі країни, як Канада і Великобританія, які в 2019 році були другими і третіми країнами-джерелами за кількістю прибулих, послаблять обмеження на поїздки, що дозволить цим ринкам відновитися. Президент асоціації готелів Канкуна також наголосив на важливості внутрішнього туризму для загального відновлення.

Канкун зіткнувся з першим падінням зайнятості з періоду до літа 2021 року, коли почалося активне відновлення туризму після краху галузі через пандемію COVID-19. Однак туристичні агентства прогнозують поточну тенденцію, попередивши, що у вересні і жовтні кількість бронювань швидше за все скоротиться.

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