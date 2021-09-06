Цены в отелях Мексиканского Канкуне упали почти на половину

Хотя в этом году гостиничный бизнес в мексиканском Канкуне в значительной степени восстановился, стоимость номеров в гостиницах снизилась почти вдвое по сравнению с 2019 годом. Однако, отельеры сохраняют оптимизм, надеясь, что меньшее количество ограничений на международные поездки сможет компенсировать снижение цен.

По словам Роберто Синтрона, президента Ассоциации отелей Канкуна, Пуэрто-Морелоса и Исла-Мухерес, стоимость номеров в гостиницах снизилась в среднем на 55%, но, поскольку правительство оставило направления открытыми, это позволило им по заполняемости приблизиться к уровню, предшествующий пандемии.

Одним из самых важных рынков для этого восстановления были Соединенные Штаты, количество рейсов из которых уже превзошло количество рейсов в пункт назначения в 2019 году. Совет по развитию туризма Кинтана-Роо сообщил, что в 2019 году международный аэропорт Канкуна осуществлял 38 рейсов из США в день, а в этом году их количество увеличилось до 47.

С другой стороны, количество прибывших американских туристов по сравнению с 2019 годом еще не достигнуто, но уже очень близко. В этом году Канкун принял 2077143 американских туристов, в то время как в 2019 году их было 2146633.

Теперь ожидается, что такие страны, как Канада и Великобритания, в 2019 году были вторыми и третьими странами источниками по количеству прибывших, ослабят ограничения на поездки, что позволит этим рынкам восстановиться. Президент ассоциации гостиниц Канкуна также подчеркнул важность туризма для общего восстановления.

Канкун столкнулся с первым падением занятости с периода до лета 2021, когда началось активное восстановление туризма после краха отрасли из-за пандемии COVID-19. Однако туристические агентства прогнозируют текущую тенденцию, предупредив, что в сентябре и октябре количество бронирований скорее всего сократится.