«Покласти край пандемії Covid-19» закликала Всесвітня організація охорони здоров’я. Згідно із заявою ВООЗ, кількість нових зареєстрованих випадків знижується, вона вже досягла найнижчого рівня з березня 2020 року. Втім, як заявив голова організації Тедрос Адханом Гебрейєсус, цей спад передбачає лише посилення вкладень у вакцинацію та тестування. Втім, схоже, що ВООЗ все ж таки здалася і вже пророкує офіційний кінець пандемії, хоч і не відразу, а після низки нових хвиль ковіда.

«Ми ніколи не були у кращому положенні, щоб покласти край пандемії. Ми ще не досягли цього, але кінець близький. Якщо ми не скористаємося цією можливістю зараз, ми ризикуємо отримати більше варіантів, більше смертей, більше руйнувань та більше невизначеності», – заявив голова ВООЗ. Минулого тижня загальна кількість випадків, які зафіксував епідеміологічний звіт ВООЗ, скоротилася на 28%. Тижнем раніше також спостерігалося 12% спаду. Однак у ВООЗ заявляють, що ці дані «можуть бути оманливими», оскільки «багато країн скоротили тестування».

Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ Covid, традиційно заявила про небезпеку такої недооцінки. «Ми вважаємо, що насправді циркулює набагато більше випадків, аніж нам повідомляють. Вірус циркулює на дуже інтенсивному рівні по всьому світу зараз». Вона також «налякала» турринок, що «в майбутньому буде більше хвиль інфекції, які можуть бути пов’язані з варіантами Omicron або навіть новими варіантами». Однак нових смертей та закриттів у ВООЗ не пообіцяли. Проте в організації практично вимагають, щоб «держави інвестували у вакцинацію 100% своїх груп найбільшого ризику та людей похилого віку», а також закликають до продовження тестування на вірус.

«Ми наполегливо закликаємо уряди уважно поглянути на свою політику та зміцнити її щодо Covid-19 та майбутніх патогенів із пандемічним потенціалом», – закликали у ВООЗ. Тим не менш, зазначимо, що «ковідні» бар’єри, які паралізували туризм з кінця зими 2020 року продовжують падати, повністю відкриваються навіть найміцніше «закриті на ковід» країни. За фактом масовий карантин та заборона на в’їзд та виїзд для туристів продовжує підтримувати лише Китай — звідки на початку 2020 року і почала розповзатися зараза.