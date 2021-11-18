Напитися до чортиків: лікар назвав 4 лікарські засоби, які не можна приймати з алкоголем

З настанням сезону застуд лікарі нагадали, що поєднання алкоголю та низки лікарських препаратів можуть бути небезпечними для здоров’я. Британський лікар і фармацевт Скотт Макдугалл, співзасновник The Independent Pharmacy, назвав чотири важливі ліки, які в жодному разі не можна поєднувати зі спиртними напоями.

При призначенні ліків до кожної упаковки слід додати анотацію про препарат. Вона допомагає точно знати дозування та спосіб його застосування. При цьому вкрай важливо звернути увагу на взаємодію пігулок з алкоголем, якщо мають бути застільні посиденьки з друзями/родичами.

Експерти попередили, що поєднання алкоголю та лікарського засобу може змінити природний стан організму, наприклад, вплинути на кров’яний тиск, температуру та рівень гідратації. Коли справа доходить до змішування ліків з алкоголем, є деякі правила, які завжди потрібно дотримуватись. Наприклад, протипоказано пити ліки, які спричиняють сонливість, можуть змінити рівень цукру в крові або ліки від високого кров’яного тиску.

Також слід триматися подалі від випивки, якщо лікар прописав знеболювальні, особливо опіати, ліки від психічних розладів та будь-які ліки, що розщеплюються у печінці, оскільки вживання алкоголю може призвести до меншого розщеплення.

Як зазначив фармацевт Скотт Макдугалл, це стосується випадків, коли пацієнтів необхідно лікувати від побічних ефектів, спричинених змішуванням ліків із вживанням алкоголю. «Життєво важливо, щоб пацієнти серйозно ставилися до дозувань ліків і дотримувалися порад свого лікаря чи фармацевта про те, чи можуть вони вживати алкоголь разом із ліками. Пам’ятайте, що завжди краще швидко і ефективно лікувати будь-які медичні проблеми, з якими ви стикаєтеся, за допомогою відповідних ліків, суворо дотримуючись рекомендацій», – попередив він, перерахувавши чотири найпоширеніші препарати, з якими ніколи не слід вживати алкоголь.

Пропранолол

Як пояснив експерт, пропранолол – це бета-блокатор, що відпускається тільки за рецептом, використовується для лікування та полегшення симптомів цілого ряду захворювань, включаючи занепокоєння, проблеми із серцем та мігрені.

«Пропранолол призначений для зниження вашого кров’яного тиску, уповільнення серцевого ритму та зменшення сили кожного удару. Алкоголь також може знизити ваш кров’яний тиск, тому змішувати пропранолол і алкоголь не рекомендується, оскільки це може спричинити раптове падіння кров’яного тиску, запаморочення, нудоту, запаморочення і навіть непритомність», – повідомив він.

Антибіотики

Рекомендується уникати вживання алкоголю при прийомі антибіотиків, особливо при поганому самопочутті, оскільки вживання алкоголю може сповільнити швидкість одужання. Є кілька антибіотиків, які вимагають, щоб ви повністю уникали вживання алкоголю при їх прийомі. Метронідазол, який зазвичай призначають для лікування зубів або лікування інфікованих виразок, і Тінідазол, який часто призначають для лікування інфекцій та боротьби з небажаними бактеріями в кишечнику. Поєднання алкоголю з цими двома антибіотиками може мати хворобливі побічні ефекти, включаючи біль у животі, блювання, припливи та прискорене або нерегулярне серцебиття», – розповів фахівець, додавши, що також слід побоюватися Лінезоліду та доксицикліну.

Побічні ефекти, про які слід знати при вживанні алкоголю разом із ліками:

Сильна нудота та блювання Сильні головні болі Сонливість Запаморочення Непритомність Зміни артеріального тиску Ненормальна поведінка Втрата координації Нещасні випадки Депресія

Ліки від застуди та грипу

З настанням холодів українці прийматимуть ліки від сезонної застуди та грипу. Як зазначив фармацевт, ліки від інфекцій, які продаються без рецепта, можуть вступати в реакцію з алкоголем і викликати сильну сонливість і запаморочення: «Це особливо важливо, якщо ви збираєтесь сісти за кермо. Звичайно, ви ніколи не повинні сідати за кермо, коли перевищуєте допустимий ліміт, але вживання алкоголю поряд з прийомом ліків від застуди та грипу (навіть один напій) може поставити під загрозу вашу звичайну пильність та час реакції, оскільки обидві речовини можуть викликати сонливість та недолік концентрації».

Ліки від печії та виразки шлунка

Одні з найпоширеніших ліків, що продаються без рецепта, таблетки від печії, гелі або рідини слід вживати з обережністю при вживанні алкоголю: «Це пов’язано з тим, що при змішуванні з алкоголем деякі ліки можуть спричинити тахікардію (прискорене серцебиття) та раптові зміни кров’яного тиску . Деякі ліки від печії, такі як Зантак (Ранітідін), також можуть посилити вплив алкоголю та посилити стан людини».

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