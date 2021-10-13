Магній – життєво важливий для організму восени

Магній – це елемент в організмі, нестача якого найбільш критичний для імунітету під час осінніх застуд, – сказала головний лікар клініки Рімаріта, доктор дієтолог Римма Мойсенко.

За її словами, магній виділяється серед найважливіших елементів для людини, обслуговуючи понад 300 хімічних реакцій в організмі.

«При низькому рівні магнію робота щитовидної залози, що відповідає за імунну відповідь, буде «кульгати», а вироблення кортизолу (гормону, що стимулює імунну систему) і адреналіну погіршитися», пояснив кандидат медичних наук.

Восени, під час поширення сезонних інфекцій, магній стає незамінним. Особливо, якщо минуле літо було спекотним.

«При високих температурах влітку багато магнію втрачається під час потовиділення. Ці втрати магнію призводять до зниження імунної відповіді, коли настає осінь і починається період хвороби», – попередив лікар.

Недолік магнію, продовжив дієтолог, має і інші негативні наслідки. Міжклітинний простір заповниться зайвою рідиною, що призведе до набряку, зайвої ваги і целюліту.

«Також кисле середовище буде переважати над лужним, а значить, буде забезпечено активне зростання умовно-патогенної флори», – додала Римма Моісенко.

Крім того, дефіцит магнію в організмі призводить до швидкої стомлюваності і підвищеної нервозності.

Точно визначити рівень магнію в організмі можна за допомогою аналізу крові.

– Є різні способи підвищити рівень магнію в організмі, – продовжила Римма Мойсенко. Для цього слід звертати особливу увагу на продукти, що містять цей елемент, наприклад горіхи, фрукти, дині, зелений чай. Існують також різні добавки з магнієм і солі для ванн з магнієм.