Лікар пояснив, чому в жодному разі не можна терпіти, якщо хочеться до туалету

Ні, іноді можна, звичайно: наприклад, ти застрягла в пробці, а до найближчої заправки ще пара кілометрів, або, що часто трапляється, у жіночий туалет чергу завдовжки з Велику китайську стіну. Тут нічого не вдієш. Але якщо ти терпиш позиви часто (зараз дороблю справу і відразу піду…) це може призвести до сумних наслідків. Розповідаємо яким.

Може виникнути дисфункція м’язів тазового дна

Коли ти зазнаєш позиви до сечовипускання протягом години, м’язи тазового дна починають втрачати силу і в результаті може виникнути їхня дисфункція. До чого це призведе? На жаль, але у віддаленій перспективі ти можеш втратити контроль над функціями сечового міхура. М’язи атрофуються, «розучаться» скорочуватися і, відповідно, утримувати сечу, розвинеться нетримання. Іноді виникає зворотний ефект: якщо терпіти до туалету дуже довго, 8-10 годин, спазмовані м’язи не вчасно скоротиться. Небезпека в тому, що може статися рефлюкс (закид) вже більш концентрованої та нестерильної сечі назад у нирки, що їх зашкодить. Звичайно, від кількох сеансів «довготерпіння» цього не станеться, але ризик підвищується, якщо ти практикуєш таке регулярно.

Або розвинуться інфекції

Якщо ти постійно терпиш і не йдеш у туалет, від тиску накопиченої сечі сечівник може мимоволі відкриватися, і є ризик проникнення інфекції «з вулиці» в сечостатеву систему. Та й сама сеча містить непотрібні відходи життєдіяльності: аміак, бактерії, кислоти. Інфекції зовні та роз’їдаючі речовини зсередини можуть викликати цистит (запалення сечового міхура), який рано чи пізно перейде у хронічний, піде далі у нирки та запустить пієлонефрит.

Виникнуть постійні болі

Якщо надто довго терпіти, унизу живота з’явиться характерний біль — знайоме? Так от, вона може не пройти, навіть коли ти дістанешся заповітного місця. Справа в тому, що м’язи були так сильно напружені, поки ти стримувалась, що тепер не можуть розслабитися, і біль викликаний їх спазмом. Згодом ці болі можуть стати хронічними. Крім того, постійна затримка сечі викликає здуття живота, відчуття зайвої рідини в організмі або навіть озноб через інтоксикацію шкідливими речовинами у складі сечі.

Сечовий міхур розтягнеться

Сечовий міхур – це порожнистий еластичний орган, стінки якого можуть розтягуватися і стискатися багато разів. Але не до величезних розмірів! Межа його наповнення у дорослої людини становить 500-700 мілілітрів (дві-три склянки), на це потрібно шість-вісім годин. Однак, перші позиви в туалет починаються, коли накопичено 200-300 мілілітрів сечі, мозок отримує сигнал, що треба відкрити сфінктери. Саме тоді ти відчуваєш, що настав час відвідати вбиральню. Але якщо ти терпиш, сечовий міхур продовжить розтягуватися. Він, звичайно, не лусне (це в принципі може статися, але зазвичай внаслідок травми живота), але стінки розтягнуться надто сильно. Згодом сечовий міхур перестане скорочуватися до нормальних розмірів. Чим це загрожує? Ти перестаєш реагувати на сигнали, які посилає мозок організму, він почне ігнорувати тебе так само, і перестане повідомляти про те, що необхідно спустошити сечовий міхур. Результат цього ти розумієш, правда?

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