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Литва виганяє російського посла із країни

Гліб Парфененко
Литва виганяє російського посла із країни

Посол Росії у Вільнюсі буде змушений залишити Литву, а посол Литви в Москві буде відкликаний, заявив сьогодні журналістам міністр закордонних справ країн Балтії Габріелюс Ландсбергіс.

“У відповідь на завзяті агресивні дії Росії в Україні уряд Литви прийняв рішення про зниження статусу дипмісії. Послу Росії доведеться залишити Литву”, – сказав глава МЗС, додавши, що посол Литви у Москві повернеться до Вільнюса найближчим часом», – повідомляє ТАСС.

За рішенням уряду Генконсульство Росії у Клайпеді буде закрите.

За словами Ландсбергіса, Вільнюс проінформував про це рішення своїх партнерів у Євросоюзі та НАТО. “Ми запропонували нашим партнерам наслідувати наш приклад”, – сказав він.

Згідно з іншим рішенням кабінету міністрів Литви, посол країни в Україні, який залишив українську столицю через ситуацію після військового вторгнення Росії, повернеться до Києва. “Це відбудеться найближчим часом”, – сказав Ландсбергіс.

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