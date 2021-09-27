На заході Лівії виявлені чергові масові поховання

У місті Тархуна на заході Лівії виявлені ще два масові поховання з останками жертв прихильників Халіфи Хафтара.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному Управлінням з пошуку та ідентифікації жертв при Уряді національної згоди Лівії.

Згідно з повідомленням, тіла планується отримати з могил в понеділок, 27 вересня.

Як повідомляється, за масовими похованнями стоїть повстанське угрупування «Каніят», пов’язане з незаконними збройними формуваннями Халіфи Хафтара.

Після того як в червні 2020 року лівійська армія зачистила місто Тархуна від незаконних збройних формувань Халіфи Хафтара, в численних масових похованнях було виявлено не менше 110 останків загиблих. Найманці Хафтара використовували Тархун в якості операційного центру та логістичної бази при атаках на Тріполі.

Міжнародний кримінальний суд в заяві від 22 червня 2020 року повідомив про отримання достовірної інформації про масові поховання в Тархун.