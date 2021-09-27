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В городе Тархуна на западе Ливии обнаружены еще два массовых захоронения

Після того як в червні 2020 року лівійська армія зачистила місто Тархуна від незаконних збройних формувань Халіфи Хафтара, в численних масових похованнях було виявлено не менше 110 останків загиблих

Панасюк Алексей

В городе Тархуна на западе Ливии обнаружены еще два массовых захоронения с останками жертв сторонников Халифы Хафтара.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением по поиску и идентификации жертв при Правительстве национального согласия Ливии.

Согласно сообщению, тела планируется извлечь из могил в понедельник, 27 сентября.

Как сообщается, за массовыми захоронениями стоит повстанческая группировка «Каният», связанная с незаконными вооруженными формированиями Халифы Хафтара.

После того как в июне 2020 года ливийская армия зачистила город Тархуна от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, в многочисленных массовых захоронениях было обнаружено не менее 110 останков погибших. Наемники Хафтара использовали Тархуну в качестве операционного центра и логистической базы при атаках на Триполи.

Международный уголовный суд в заявлении от 22 июня 2020 года сообщил о получении достоверной информации о массовых захоронениях в Тархуне.

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