Аеропорти Литви одні з перших у Європі встановили сканери біометрії для туристів

В аеропортах Литви завершилося встановлення нової системи в’їзду та виїзду ЄС (EES). Система збиратиме та перевірятиме біометричні та персональні дані, включаючи відбитки пальців та зображення осіб, мандрівників з третіх країн, які вперше в’їжджають до країни блоку після початку впровадження EES.

За планами Брюсселя, система має запрацювати на зовнішніх кордонах усіх держав ЄС, які входять до Шенгенської зони, у травні 2023 року. За інформацією SchengenVisaInfo, Литва відзвітувала про дострокову готовність і стала першою, хто завершив встановлення обладнання та готовий розпочати облік громадян третіх країн, що перетинають кордон. Хоча поки що точна дата введення сканерів у аеропортах Вільнюса, Каунаса та Паланги залишається невідомою, експерти прогнозують значне збільшення часу прикордонних перевірок, незважаючи на спроби автоматизувати процес.

Глава департаменту охорони та безпеки литовських аеропортів Відас Кшанас, навпаки, повідомив, що новий спосіб догляду стане зручнішим для пасажирів, тому що ця функція має бути надійною. у кожному аеропорту встановлено термінали самообслуговування та інформаційні екрани.

Він також зазначив, що литовська влада ретельно спланувала нові зони, де проводитимуться додаткові перевірки, а також змоделювала процеси управління пасажиропотоком. «Щойно розпочнеться перевірка, громадяни третіх країн не лише отримають докладну інформацію про процедури, які необхідно дотримуватися, а й можливість виконувати більшість послуг абсолютно самостійно в терміналах самообслуговування», — повідомив він.

Що таке EES?

Система в’їзду/виїзду — це нова система безпеки для мандрівників, створена ЄС у спробі його влади відслідковувати тих, хто в’їжджає та виїжджає із країн-учасниць Шенгенської зони. Система реєструватиме всіх, хто в’їжджає та виїжджає з території ЄС, за допомогою нової інфраструктури, яка буде впроваджена країнами-членами на їхніх зовнішніх кордонах, включаючи аеропорти та сухопутні кордони. Система застосовуватиметься до всіх громадян третіх країн, які прибувають до Шенгенської зони з будь-якими цілями, як для короткострокового, так і для довгострокового перебування, а також для громадян країн, які потрапили під безвізову програму — це громадяни США, Великобританії, ОАЕ та ін. Крім того, буде застосовуватися до тих, на кого поширюється візовий режим – це громадяни РФ, Білорусії, Казахстану, Вірменії та ін.

Система вміє збирати та перевіряти загальні дані кожного туриста – біометричні та персональні дані, включаючи відбитки пальців та зображення осіб, мандрівників. Крім цього, систему цікавлять відомості про проїзні документи та візу того, хто в’їжджає. Уточнювалося, що на підготовку до EES для трьох своїх аеропортів – аеропортів Вільнюса, Каунасу та Паланги – Литва витратила 3 млн євро без урахування ПДВ.