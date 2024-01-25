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Нові можливості смартфонів Самсунг

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Нові можливості смартфонів Самсунг

Південнокорейський виробник продовжує приємно дивувати користувачів, пропонуючи їм телефони з нестандартним дизайном. Дуже незвичайну зовнішність мають пристрої серії Фолд. Зараз купити смартфон Samsung може кожен прихильник бренду.

В чому особливості серії Fold

Головна особливість цієї серії полягає в тому, що сам смартфон розкривається, як книжка: таким чином розміри екрана збільшуються вдвічі. Звісно, на такому великому дисплеї працювати набагато зручніше: в першу чергу — при роботі з різноманітними графічними даними. Смартфон демонструє зручність при роботі з:

  • фотографіями;   
  • відео;
  • іграми;
  • створенням малюнків тощо.

За допомогою такого дисплея також буде зручніше спілкуватися і з друзями у відео месенджерах.

Така конструкція дисплея не має шва посередині, який би заважав сприйняттю інформації на екрані. Не варто сумніватися в надійності такої конструкції. Експериментальним шляхом доведено, що навіть якщо розкривати смартфон 100 разів на день, він витримує понад 5 років. Насправді навіть найактивніші користувачі не застосовують телефон так часто, тому механізм розкладання витримає понад п’ять-сім років.

Сучасні ігри та додатки

У власника смартфона Samsung Galaxy Fold не виникне проблем з запуском будь-яких ігор. Навіть найсвіжіші новинки працюють на максимальних налаштуваннях. Операційна система телефону дещо відрізняється: розробник софту попрацював над тим, щоб користуватися пристроєм з таким екраном було зручно.

Приємно потішить можливість одночасного запуску та використання одразу кількох додатків. Кожна з запущених програм буде займати певну ділянку екрана.

Модель призначена не тільки розваг чи спілкування, але й для роботи. Оцінять можливості новинки художники чи дизайнери. За допомогою такого аксесуара як S Pen дуже зручно створювати ескіз майбутнього малюнку на екрані. Операційної пам’яті, можливостей процесора та камери вистачить на кілька років вперед.       

Купити смартфон з максимальною вигодою завжди можна в інтернет-магазині samsungshop.com.ua.

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