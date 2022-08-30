Напевно, кожен, хто був в аеропорту, думав, що може означати розмітка на аеродромних смугах. Багато хто вважає, що це просто порядкові номери, проте насправді кількість доріжок та номерів не збігається. Тож навіщо потрібні ці загадкові цифри?

Взагалі всі номери на злітно-посадкових смугах двозначні і варіюються вони від 01 до 36. Причому на різних кінцях таких смуг – зовсім різні числа.

Насправді всі ці знаки потрібні для пілотів. Малюють ці цифри для того, щоб пілот міг легко зорієнтуватися у разі виходу приладів з ладу.

Спочатку йдуть на злітно-посадковій смузі смуги, схожі на зебру. Але вони не для пішоходів. Вони потрібні для того, щоб пілоти швидко зрозуміли, якою є ширина смуги: чотири штрихи – це 18 м, вісім – 30 м і т.п.

Далі йде велике число і часто – латинська літера. А в самому кінці взагалі розташовується якийсь ребус, який зрозумілий лише пілотам. Що це все означає?

У цілому нині на смузі цифри малюються білим кольором, які розмір становить 3х9 м. Позначають вони те, під яким кутом щодо магнітних полюсів Землі розташована злітно-посадкова смуга. Причому саме число є значенням у градусах. Тобто пілоти під час польоту можуть зорієнтуватися за цими знаками, як за компасом.

Число 01 означатиме, що смуга розташована під кутом 10 градусів, а число 36 – під кутом 360 градусів. Літери ж вказують на наявність паралельних ліній: R – правої, C – центральної.