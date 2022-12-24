Країна-антиутопія: 5 шокуючих фактів про Північну Корею

Північна Корея – мабуть, найзакритіша країна, навколо якої ходить безліч міфів та легенд. Однозначно ясно одне: якщо узагальнити відомості про КНДР, які у нас є, можна сміливо сказати, що ця держава схожа на антиутопію, втілену в життя. Докладніше про цю країну – у матеріалі “ДІП“.

Відсутність Інтернету

За офіційною версією уряду КНДР, у країні немає доступу до Інтернету, щоб місцеві не критикували Захід. Начебто таким чином уряд намагається захистити репутацію західних країн. Насправді ж відсутність Інтернету допомагає ще більше ізолювати громадян КНДР від решти світу. У країні існує локальний аналог Інтернету, за допомогою якого можна потрапити лише на сайти, затверджені урядом Північної Кореї.

Готель для приїжджих

Потрапити до КНДР іноземцю дуже складно, але тих, кому вдається це зробити, селять виключно в одному готелі, розташованому на острові в центрі Пхеньяну. Найбільше уряд країни побоюється, що туристи можуть втекти і сфотографувати те, що фотографувати не можна. Ось чому острів – ідеальне місце для проживання приїжджих. Вдень гіди не випускають туристів із поля зору, а вночі готель стережуть охоронці.

Публічні страти

У КНДР донині діють публічні страти. Родичів завинили (у тому числі дітей) змушують бути присутніми на страті. Проте тіла страчених сім’ї не передають. Більше того, їм не говорять про місце поховання. Одна з головних цілей публічних страт – залякування населення.

Однакові зачіски

Північнокорейці можуть носити лише короткі зачіски. Існує 28 типів, схвалених урядом. Стригти волосся інакше не можна. Незаміжні жінки також мають носити короткі зачіски. Після весілля жінкам дозволяється трохи відростити волосся.

Сімейна в’язниця

Північнокорейці, засуджені за різні злочини, відбувають покарання разом із сім’єю. Якщо за цей час народжуються діти, то два наступні покоління також приречені провести все життя за ґратами.