Туристів попередили, що їм не можна носити сині джинси та слухати музику, вирушаючи до однієї країни

Туристам слід утримуватися від носіння синіх джинсів та прослуховування іноземної музики, вирушаючи до Північної Кореї. У цій країні діють суворі заборони на зовнішній вигляд та вміст багажу тих, хто в’їжджає. За порушення мандрівникам загрожує в’язниця на строк до 15 років. Туристка та блогер розповіла про свої враження про тур до цієї закритої країни.

Обмеження на літературу, іноземну музику та фільми

Вона наголосила, що в КНДР діє сувора заборона на ввезення певної літератури, включаючи книги іноземних авторів про КНДР та Південну Корею. Це означає, що туристи повинні ретельно перевіряти зміст свого багажу та виключити будь-які потенційно заборонені предмети.

“У Північній Кореї не можна слухати іноземну музику і дивитися зарубіжні фільми”, – попередила блогерка. Це правило особливо суворо застосовується до творів із Південної Кореї. За порушення загрожує ув’язнення терміном від 5 до 15 років.

Американізація та її символи: сині джинси та інше

Колір деніму також має значення у КНДР. Сині джинси, в яких часто подорожують туристи, у цій країні розглядається як символ американізації та накладено заборону на їхнє носіння. Різноманітні модні акценти, такі як фарбування волосся та пірсинг, також не вітаються, щоб уникнути зухвалої поведінки.

Суворий контроль над туристами та обмеження інтернету

«За туристами ведеться стеження навіть жорсткіше, ніж за місцевими, бо до людей, які в’їжджають до КНДР, дуже багато питань. Не дай боже терорист, не дай боже хтось захоче скинути діючу владу», — стурбовано зазначила блогер. Крім того, вільний доступ до інтернету в КНДР майже недоступний, що дуже відрізняє цю країну від таких туристичних місць, як Туреччина та Єгипет.

Фотографування та прогулянки вулицями

Ми не фотографуємо військові об’єкти, ні мости, ні будівлі держустанов. Ми не фотографуємо місцевих жителів без їхнього дозволу, не ходимо вулицею без гіда, не розмовляємо довго з місцевими жителями», — свідчить послідовність суворих правил, яких, як запевнила блогер, необхідно дотримуватися під час подорожі до КНДР.

Природні краси та давня культура

Незважаючи на всі жорсткі обмеження, блогер рекомендувала відвідати КНДР та познайомитися з вишуканістю природи та багатством корейської культури. Так, країна відома Божественним озером у кратері вулкана Пектусан, річкою Ханган та древнім містом Кесон.

Підсумовуючи, туристка зазначила, що поїздка до КНДР не має бути спонтанною, вона потребує ретельної підготовки та глибокого розуміння локальних правил.

Додамо, що Північна Корея не єдина країна, в якій існують суворі правила для іноземних мандрівників. Розглянемо кілька прикладів:

Бутан. Туристи зобов’язані купувати організований тур і дотримуватися суворих правил пристойності та поваги до місцевих звичаїв. Іран. Для відвідування цієї країни як турист важливо дотримуватися місцевих правил і норм громадського порядку. Так, жінкам потрібно носити хіджаб під час перебування там, а будь-які прояви романтичних відносин між чоловіками та жінками на публіці можуть спричинити проблеми. Китай. Після прибуття до Китаю, особливо до Тибету, іноземним туристам можуть знадобитися спеціальні дозволи. Є обмеження на те, що можна знімати на фото чи відео. Куба. Щодо ввезення певних товарів діють суворі правила, а доступ до інтернету діють обмеження. Саудівська Аравія. У цій країні також існують суворі правила, що особливо стосуються одягу та поведінки. Наприклад, жінкам слід покривати голову, а вживання та продаж алкогольних напоїв там заборонено.