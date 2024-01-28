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КореяТуризм

У Сеулі з’явиться найвище у світі колесо огляду без спиць

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Сеулі з'явиться найвище у світі колесо огляду без спиць

У столиці Південної Кореї Сеулі з’явиться найвище у світі оглядове колесо без спиць. Футуристичну споруду обіцяють звести до 2028 року.

Проєкт нового колеса розроблено студією UNStudio, технологію назвали Seul Twin Eye.

Колесо складатиметься з двох величезних кілець, що перетинаються, з кабінками-капсулами для пасажирів. З його найвищої точки відкриватиметься великий вид на все місто.

Висота колеса огляду – 220 м, діаметр – 180 м. Кожна з 64 капсул зможе вмістити до 25 пасажирів. Рухатися кабінки будуть за рахунок гусеничного механізму, все колесо, як це зазвичай буває, не обертатиметься.

Старт будівництва заплановано на 2025 рік, а завершення – на 2028-й. Зараз найвищим у світі колесом огляду вважається Дубайське око (210 м).

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