У Сеулі збудують найвище колесо огляду без спиць

До 2027 року в Сеулі з’явиться нова визначна пам’ятка: у місті планують звести найвище у світі колесо огляду без спиць – Сеульське кільце. Кабінки підніматимуться на 180 метрів.

Колесо збудують у парку Haneul на північному сході міста. Локацію обрали невипадково: парк знаходиться у мальовничому місці біля річки Хан, звідки відкриваються чудові краєвиди на місто, неподалік стадіону Кубка світу в Сеулі. Крім того, за заявою міської влади, нове колесо вирішили встановити якомога ближче до північного кордону країни – це символічний жест про прагнення національної єдності та об’єднаної Кореї.

На Сеульському кільці буде 36 кабінок, кожна з яких вміщатиме до 25 осіб. Коли колесо почне працювати на повну, воно зможе приймати до 11 792 осіб на день. Будівництво розпочнеться у 2025 році, завершити його планують до 2027 року.