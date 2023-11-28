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Небезпечні комахи атакували популярні туристичні міста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Клопи атакували популярні туристичні міста

“Лихо з клопами” захлеснуло всю земну кулю – комахи перебралися з Парижа у всі популярні напрями, від Лондона до Сеулу та Гонконгу.

Наприклад, у Гонконгу люди масово закуповують засоби для боротьби з комахами та наймають служби боротьби зі шкідниками. За словами місцевих мешканців, клопи захопили й громадський транспорт.

А ось туристи, які планували вирушити до Європи напередодні Різдва, скасовують свої поїздки.

Туристам нагадали, що виявити клопів може бути дуже складно, оскільки вони найактивніші вночі. При цьому їх укуси не передають хвороби, але викликають сильний свербіж і пізнавані по скупченню червоних шишок на ділянках тіла, які зазвичай не прикриті, наприклад, на шиї, руках та ногах.

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