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КитайТуризм

Зірвався із 68-го поверху заради фото. Загинув відомий блогер-екстремал

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Зірвався із 68-го поверху заради фото. Загинув відомий блогер-екстремал

30-річний екстремал Ремі Лучіді загинув, впавши з 68-го поверху будинку в Гонконгу. Він намагався піднятися на комплекс Tregunter Tower.

Близько 18:00 Лучіді прийшов у будинок і сказав охоронцеві, що був у гостях у друга на 40 поверсі. Чоловіка спробували затримати після того, як можливий друг підтвердив, що насправді не знайомий із ним. Але на той момент екстремал вже перебував у ліфті.

На записах камер відеоспостереження видно, як Лучіді виходить на 49 поверсі і сходами піднімається на дах. Охоронці виявили, що люк на даху відкрито, але чоловіка ніде не було видно.

Ремі Лучіді востаннє бачили живим о 19:38, коли він постукав у вікно пентхауса. Покоївка після цього викликала поліцію.

Анонімне джерело повідомило ЗМІ, що правоохоронці припускають, що Лучіді потрапив у пастку за межами пентхауса і перед нещасним випадком стукотом у вікно просив допомоги.

На місці події було виявлено камеру Лучіді із записами його небезпечних пригод.

Поліція офіційних причин смерті ще не назвала.

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