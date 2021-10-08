Влада Китаю оштрафували службу доставки їжі на 533,6 млн доларів

Державна адміністрація Китаю з регулювання ринку оштрафувала інтернет-компанію Meituan на 3,44 млрд юанів (533,6 млн) за примус продавців продавати товари виключно на платформі компанії.

Чиновники з’ясували, що гігант з доставки продуктів харчування Meituan зловживав своїм домінуванням на ринку і змушував продавців підписувати угоди, що виключають їх право реалізовувати товари на інших майданчиках. Компанія також застосовувала різні міри покарання щодо тих, хто не дотримувався монопольні вимоги інтернет-гіганта.

Крім того, відомство ухвалило Meituan повернути продавцям 1,29 млрд юанів, які компанія стягувала з них в якості виняткових депозитів. Інтернет-гігантові також належить привести у відповідність до законодавства свою діяльність і надати звіт до адміністрації протягом наступних трьох років.

Розслідування адміністрації, яке встановило порушення Meituan норм антимонопольного законодавства, тривало з квітня.

Так звана ділова практика «вибирай одне з двох», що застосовується китайськими інтернет-компаніями, стала мішенню китайських регуляторів, які все тугіше затягують паски техсектора. У квітні уряд наклав стягнення іншого інтернет-гіганта – Alibaba Group Holding – на рекордні 18,2 млрд юанів з тієї ж причини.

Meituan з ринковою капіталізацією близько 170 млрд доларів є третьою за вартістю публічної інтернет-компанією Китаю після Tencent і Alibaba Group.