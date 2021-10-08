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КИТАЙ

Власти Китая оштрафовали службу доставки еды на 533,6 млн долларов

Евгений Подольский

Государственная администрация Китая по регулированию рынка оштрафовала интернет-компанию Meituan на 3,44 млрд юаней (533,6 млн долларов) за принуждение продавцов продавать товары исключительно на платформе компании.

Чиновники выяснили, что гигант по доставке продуктов питания Meituan злоупотреблял своим доминированием на рынке и вынуждал продавцов подписывать соглашения, исключающие их право реализовывать товары на других площадках. Компания также применяла различные меры наказания в отношении тех, кто не соблюдал монопольные требования интернет-гиганта.

Кроме того, ведомство постановило Meituan вернуть продавцам 1,29 млрд юаней, которые компания взимала с них в качестве исключительных депозитов. Интернет-гиганту также предстоит привести в соответствие с законодательством свою деятельность и предоставить отчет в администрацию в течение следующих трех лет.

Расследование администрации, установившее нарушение Meituan норм антимонопольного законодательства, длилось с апреля.

Так называемая деловая практика «выбирай одно из двух», применяемая китайскими интернет-компаниями, стала мишенью китайских регуляторов, которые все туже затягивают пояса техсектора. В апреле власти оштрафовали другого интернет-гиганта — Alibaba Group Holding — на рекордные 18,2 млрд юаней по той же причине.

Meituan с рыночной капитализацией около 170 млрд долларов является третьей по стоимости публичной интернет-компанией Китая после Tencent и Alibaba Group.

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