У Китаї відкриється найбільший у світі магазин Duty Free

Найбільший у світі магазин із продажу товарів duty free відкриється у китайському місті Хайкоу (південна провінція Хайнань) 28 жовтня цього року.

Сам магазин площею 280 тисяч квадратних метрів є частиною величезного комплексу. У ньому розмістяться також готель, офісні приміщення та інші магазини з продажу звичайних товарів. Наразі, пише газета, свою продукцію в цьому магазині duty free вже готові розмістити понад 800 китайських та зарубіжних брендів.

Влада Хайнаня розпочала реалізацію експериментальної програми зі створення розвиненої мережі duty free у 2011 році. В даний час на острові налічується дев’ять магазинів безмитної торгівлі, розташовані в адміністративному центрі провінції – місті Хайкоу, курорті Санья, а також у прибережному містечку Боао в районі Цюнхай на північному сході Хайнаня.

З 1 липня 2020 року влада провінції збільшила з 30 тис. до 100 тис. юанів (з $4,2 тис. до $14,2 тис.) квоту на одну особу на покупки в магазинах безмитної торгівлі провінції. З 38 до 45 позицій було розширено список безмитних товарів. З 2 лютого минулого року на Хайнані також запрацювала послуга доставки товарів безмитної торгівлі до пункту призначення поштою покупцям, що залишають острів.

У 2021 році обсяг продажів магазинів duty free на Хайнані перевищив 60 млрд юанів (близько $8,5 млрд), збільшившись на 84% у річному обчисленні. Цього року влада острова розраховує на те, що цей показник буде доведений до 100 млрд юанів ($14,2 млрд).