Туризм оплакує невдале відновлення: всім не вистачає туристів із однієї країни, і це зовсім не росіяни

Світовому туризму відновлення не вистачає «чогось життєво важливого»: і це зовсім не повернення туристів з Росії. Йдеться про мільйони туристів із Китаю. Такий висновок представили високопосадовці на Глобальному саміті Всесвітньої ради з подорожей і туризму, що відбулася днями в Ер-Ріяді.

«Відновлення туризму не почнеться без присутності громадян другою за величиною економіки світу», – така загальна теза. Зокрема, Ентоні Капуано, генеральний директор Marriott International, заявив, що «політика нульового ковіда» в Китаї продовжує гальмувати відновлення туризму практично по всій земній кулі.

«Проблема для нас полягає в тому, що китайський мандрівник розширив свій всесвіт у всьому світі. Вони впливали на покупки в Європі, вони були тими мандрівниками, що подорожували в інший час, ніж решта туристів. Повернення китайців було б плюсом для всіх нас», — сказав Грег О’Хара, засновник і старший керуючий директор туристичного інвестора Certares.

А близькі сусіди — на зразок Індонезії та Таїланду — озвучують, як вони намагаються замінити китайців — наприклад, ставкою на Індію, як у Таїланді чи на місцевий туризм, як запевнив Сандіага Уно, міністр туризму та креативної економіки Індонезії. Але схоже це не надто вдається.