Стара страшна хвороба знову налякала світ: в Китаї зафіксована перша смерть людини від пташиного грипу що змусила туризм здригнутися

Стара страшна хвороба знову налякала світ: перша цього року смерть людини від вірусу H3N8 пташиного грипу змусила здригнутися туризм. Як повідомляє іноземні ЗМІ, жертву цього вірусу було зареєстровано в Китаї. Постраждала була не туристкою, а місцевою жителькою, причому із глибокої китайської провінції. Проте всі пам’ятають, як починалася пандемія ковіда, тому такого плану новини тепер сприймаються всіма вкрай насторожено.

Тим більше туризм здригнувся від цієї новини на тлі «перевідкриття» Китаю, адже весь світ розраховує на китайські турпотоки, які можуть бути знову обрубані. А якщо хвороба набуде форми епідемії, то локдауни знову можуть стати звичайною практикою для багатьох країн.

Постраждала заразилася найімовірніше від свійської птиці. Принаймні медики діагностували ще в лютому, що 56-річна мешканка китайської провінції Гуандун заразилася підтипом вірусу H3N8 і до початку захворювання контактувала з домашнею птицею. Захворювання було зафіксовано ще в лютому, у березні постраждалу госпіталізували з тяжкою пневмонією — і за кілька тижнів вона померла.

Поки що перевірено зразки з місцевого ринку — всі вони дали позитивний результат на грип. Усього ж ВООЗ зареєструвала три випадки інфікування H3N8 і всі вони знову сталися в Китаї.

Втім, поки навіть ВООЗ запевняє, що жодного спалаху поки немає і «турбуватися особливо нема про що», оскільки цей підтип пташиного грипу «не має здатності легко передаватися від людини до людини». Проте, китайська влада, навчена гірким досвідом, все ж таки вирішила провести посилену дезінфекцію за місцем проживання померлої.